Газзаев назвал «Зенит» и ЦСКА равными соперникам в борьбе за Суперкубок России

68-летний российский специалист Валерий Газзаев, ранее возглавлявший ЦСКА, поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России между столичными армейцами и «Зенитом».

«Это особый матч. Это Суперкубок. «Зенит» и «ЦСКА» подойдут к этому матчу в полной боевой готовности. Обе команды будут стремиться завоевать трофей. Могу сказать откровенно, соперники равные, первое и второе место чемпионата. Будет очень интересно. Хочется увидеть красивый футбол», — заявил Валерий Газзаев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, матч состоится 15 июля в Казани. Начало матча запланировано за 17:00 по московскому времени. Для посещения встречи не требуется «паспорт болельщика» (Fan ID).