Главный тренер «Гавра» назвал Кузяева опытным и качественным игроком

Главный тренер «Гавра» Лука Эльснер отреагировал на подписание контракта с экс-полузащитником «Зенита» Далером Кузяевым.

«Он из тех игроков, которые способны нам помочь достигнуть свои цели. Здорово, что наш клуб привлекает таких футболистов. Учитывая всё, что мы видели и знаем о нём, можно сказать, что это опытный игрок, который много чего умеет на поле и сформирует костяк команды на следующий сезон», — приводит слова Эльснера пресс-служба клуба.

Напомним, контракт игрока с петербургским «Зенитом» истёк в конце июня 2023 года. Стороны приняли решение не продлевать сотрудничество. В итоге футболист перебрался во французский «Гавр» и заключил двухлетнее соглашение.