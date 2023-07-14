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УЕФА оштрафовал «Барселону», «Манчестер Юнайтед» и ещё семь клубов

Нарушения касались финансовых вопросов.
14 июля 2023 16:39
автор: Александр Евграфов

Палата Союза европейских футбольных ассоциаций по финансовому контролю клубов (CFCB) оштрафовала испанскую «Барселону» за неверное отражение отчетности за 2022 финансовый год, сообщается на сайте организации.

Нарушение «Барселоны» касалось прибыли от продажи нематериальных активов (кроме трансферов игроков), которая не соответствует доходу согласно регламенту.

 

Британский «Манчестер Юнайтед» заплатит 300 тысяч штрафа также за финансовые нарушения. УЕФА оштрафовал также еще семь европейских клубов, среди которых АПОЭЛ, «Рига», «Слована», «Трабзонспор», «Коньяспор», «Любляны» и «Антверпен». 

источник: UEFA (УЕФА)
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