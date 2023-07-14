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«Готовы к любому развитию событий». В «Севастополе» высказались об участии в Кубке России

Клуб прошел аттестацию ФНЛ и дебютирует во Второй лиге.
14 июля 2023 16:44
автор: Александр Кожевников

Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалом ответил на вопрос о возможном участии команды в Кубке России.

«О перспективах участия коллектива в Кубке России пока ничего заявить не могу, но мы готовы к любому развитию событий. На данном этапе нашей команде было бы целесообразнее сосредоточиться на одном турнире, в связи с логистическими и финансовыми вопросами. Повторюсь, на данном этапе нам надо акклиматизироваться в «дивизионе Б» Второй лиги и постараться попасть в тройку команд на предварительном этапе соревнований», - приводит слова Чалома официальный сайт клуба.

Напомним, крымский клуб прошел аттестацию ФНЛ и будет выступать во второй лиге.

источник: «Советский спорт»
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