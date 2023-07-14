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Тренер ЦСКА Федотов отказался называть фаворита матча за Суперкубок России

Встреча состоится 15 июля.
14 июля 2023 17:20
автор: Александр Кожевников

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о предстоящем матче за Суперкубок России с санкт-петербургским «Зенитом».

«Мы видели «Зенит» на турнире, где они провели три матча, видели много их тактических вариантов. Прообраз – матч с «Фенербахче». Нам всем знакомы футболисты, есть новые имена. Опять же, они в таком же состоянии, но имели чуть больше времени на отдых. Вендел не приехал, но всё рассудит зелёное поле. Думаю, здесь нет фаворитов. У всех есть нюансы, сложности, травмированные игроки. Нас будут поддерживать болельщики. Здесь априори надо отдавать всего себя», - приводит слова Владимира Федотова «Чемпионат».

Напомним, встреча состоится 15 июля в Казани.

«Зенит» по итогам прошлого сезона в пятый раз подряд стал победителем чемпионата России.

ЦСКА выиграл Кубок страны, в финале обыграв «Краснодар».

источник: Чемпионат.com
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