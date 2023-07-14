Лионель Месси представил именной куриный бургер

Нападающий американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси представил свой именной куриный бургер, который был создан в сотрудничестве с кафе-баром Hard Rock Cafe.

Чемпион мира 2022 года в составе сборной Аргентины разместил публикацию в социальных сетях.

«Еще одна мечта сбывается! Я с радостью представляю вам Messi Chicken Sandwich. Он вдохновлен моим любимым блюдом: миланезе (хрустящая курица по-милански в панировке)! Не пропустите!» — написал форвард.

Продавать именной бургер чемпиона мира будут в сети кафе-бара.