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Месси отписался в соцсетях от «Пари Сен-Жермен»

Футболист еще раз подчеркнул, что попрощался с предыдущим клубом.
Месси отписался в соцсетях от «Пари Сен-Жермен»
14 июля 2023 17:48
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси отписался от аккаунтов в социальных сетях своего предыдущего клуба «Пари Сен-Жермен».

При этом Месси все еще остается подписанным на «Барселону», в составе которой играл и не является подписчиком своего нынешнего клуба «Интер Майами».

В течение предыдущих двух лет 36-летний чемпион мира в составе сборной Аргентины выступал за «ПСЖ». За это время Месси сыграл в 75 матчах, стал автором 32 гола и 35 результативных передач. В конце минувшего сезона Месси покинул «ПСЖ» в статусе свободного агента.

источник: «Советский спорт»
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