Месси отписался в соцсетях от «Пари Сен-Жермен»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси отписался от аккаунтов в социальных сетях своего предыдущего клуба «Пари Сен-Жермен».

При этом Месси все еще остается подписанным на «Барселону», в составе которой играл и не является подписчиком своего нынешнего клуба «Интер Майами».

В течение предыдущих двух лет 36-летний чемпион мира в составе сборной Аргентины выступал за «ПСЖ». За это время Месси сыграл в 75 матчах, стал автором 32 гола и 35 результативных передач. В конце минувшего сезона Месси покинул «ПСЖ» в статусе свободного агента.