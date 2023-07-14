Защитник «Аякса» Тимбер перешел в «Арсенал»

Защитник «Аякса» Юрриен Тимбер перешел в состав «Арсенала», сообщается на сайте лондонского клуба.

22-летний футболист подписал долгосрочное соглашение. В «Арсенале» он будет выступать под 12-м номером. Детали соглашения не уточняются, однако ранее сообщалось, что трансфер Тимбера обошелся лондонцам в 47 миллионов евро.

Тимбер является воспитанником «Аякса» и провел за команду 121 матч, забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 42 миллиона евро.