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С бывшего футболиста сборной Франции и «Манчестер Сити» сняли обвинения в изнасилованиях

После оглашения вердикта игрок не смог сдержать слез.
14 июля 2023 18:16
автор: Александр Евграфов

Бывший футболист сборной Франции и английского «Манчестер Сити» Бенжамен Менди признан невиновным по двум пунктам обвинений в преступлениях сексуального характера, сообщает Manchester Evening News.

Ранее Менди был признан невиновным по семи другим пунктам обвинений. Присяжные остановились лишь на двух, по которым позже был вынесен также оправдательный вердикт. Сообщается, что после оглашения вердикта 28-летний француз не смог сдержать слез.

Менди перешел в «Манчестер Сити» из «Монако» летом 2017 года. За «горожан» он провел 75 матчей и забил два мяча. После предъявления обвинений в сексуальном насилии в конце августа 2021 года команда отстранила игрока, а в конце июня 2023 у Менди закончился срок контракта с «Манчестер Сити».

источник: Manchester Evening News
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