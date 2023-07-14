Тренер пляжной сборной России Лихачев рассказал, будут ли новички в национальной команде

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев в интервью «Советскому спорту» поделился своими впечатлениями от пятого этапа чемпионата России, а также рассказал, стоит ли ждать новчиков в национальной команде в ближайшем будущем.

- Сегодня проходит пятый этап чемпионата России. Как оцениваете уровень футбола? Как вам атмосфера?

- Все просто замечательно. Хотелось бы более солнечной погоды. Все остальное на хорошем, высоком уровне. Настоящий сюрприз преподнесли «Крылья советов» из Самары, которые сумели обыграть питерский «Кристалл» – лидера чемпионата. Ждем еще интересных матчей в субботу и в воскресенье.

- Во втором матче игрового дня была встреча «Строгино» и «Саратова». Как вам уровень, который показали команды? Есть ли среди них возможных кандидаты в сборную России?

- Посмотрели футбол, сделали свои выводы. В том числе обратили внимание на некоторых кандидатов. Скоро вы все узнаете. У нас буквально в воскресенье стартует учебно-тренировочный сбор перед Кубком наций, поэтому нам очень важно не ошибиться с выбором футболистов.