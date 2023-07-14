ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Тренер пляжной сборной России Лихачев рассказал, будут ли новички в национальной команде

Наставник посетил этап чемпионата России.
14 июля 2023 18:36
автор: Никита Плохих

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев в интервью «Советскому спорту» поделился своими впечатлениями от пятого этапа чемпионата России, а также рассказал, стоит ли ждать новчиков в национальной команде в ближайшем будущем.

- Сегодня проходит пятый этап чемпионата России. Как оцениваете уровень футбола? Как вам атмосфера?

- Все просто замечательно. Хотелось бы более солнечной погоды. Все остальное на хорошем, высоком уровне. Настоящий сюрприз преподнесли «Крылья советов» из Самары, которые сумели обыграть питерский «Кристалл» – лидера чемпионата. Ждем еще интересных матчей в субботу и в воскресенье.

- Во втором матче игрового дня была встреча «Строгино» и «Саратова». Как вам уровень, который показали команды? Есть ли среди них возможных кандидаты в сборную России?

- Посмотрели футбол, сделали свои выводы. В том числе обратили внимание на некоторых кандидатов. Скоро вы все узнаете. У нас буквально в воскресенье стартует учебно-тренировочный сбор перед Кубком наций, поэтому нам очень важно не ошибиться с выбором футболистов.

источник: «Советский спорт»
Тренер сборной России Лихачев оценил успехи Глушакова в пляжном футболе
Тренер сборной России Лихачев оценил успехи Глушакова в пляжном футболе
Игрок дебютировал на этапе чемпионата России.
14.07.2023 19:01
Футбол
автор: Александр Шульгин
Тин Едвай ушел из «Локомотива» в аренду в «Панатинаикос»
Игрок провел вторую часть прошлого сезона в «Аль-Айне».
14.07.2023 18:59
Футбол
автор: Александр Кожевников
Московское «Торпедо» представило домашнюю форму нового сезона (фото)
Московское «Торпедо» представило домашнюю форму нового сезона (фото)
Предстоящий сезон клуб проведет в Первой лиге.
14.07.2023 18:51
Футбол
автор: Александр Евграфов
С бывшего футболиста сборной Франции и «Манчестер Сити» сняли обвинения в изнасилованиях
После оглашения вердикта игрок не смог сдержать слез.
14.07.2023 18:16
Футбол
автор: Александр Евграфов
Защитник «Аякса» Тимбер перешел в «Арсенал»
Футболист подписал с клубом долгосрочный контракт.
14.07.2023 18:03
Футбол
автор: Александр Евграфов
Месси отписался в соцсетях от «Пари Сен-Жермен»
Месси отписался в соцсетях от «Пари Сен-Жермен»
Футболист еще раз подчеркнул, что попрощался с предыдущим клубом.
14.07.2023 17:48
Футбол
автор: Александр Евграфов
Женская сборная России разгромила команду Ирана в товарищеском матче
Женская сборная России разгромила команду Ирана в товарищеском матче
Встреча завершилась со счетом 4:0.
14.07.2023 17:46
Футбол
автор: Александр Кожевников
Лионель Месси представил именной куриный бургер
Лионель Месси представил именной куриный бургер
Футболист создал своё блюдо совместно с кафе-баром.
14.07.2023 17:21
Футбол
автор: Александр Евграфов
Тренер ЦСКА Федотов отказался называть фаворита матча за Суперкубок России
Встреча состоится 15 июля.
14.07.2023 17:20
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.