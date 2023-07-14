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Московское «Торпедо» представило домашнюю форму нового сезона (фото)

Предстоящий сезон клуб проведет в Первой лиге.
Московское «Торпедо» представило домашнюю форму нового сезона (фото)
14 июля 2023 18:51
автор: Александр Евграфов

Футбольный клуб «Торпедо» представил новую домашнюю форму на сезон-2023/24, сообщается в Telegram-канале московского клуба.

По замыслу дизайнеров, комплект формы отражает разные эпохи жизни клуба. «На белую и зелёную джерси нанесён отпечаток современного ЗИЛа – теперь уже крупного района Москвы. Дизайн этой формы вдохновлён паттерном «возможного будущего», в котором сохранены очертания знакомых улиц, память места. В динамичном мире, где образ будущего постоянно меняется, очень важно не забывать свою суть. Знаменитая литера «Т» была, остаётся и будет здесь несмотря на внешние факторы», - говорится в сообщении.

В предстоящем сезоне «Торпедо» будет играть в Первой лиге.

источник: ФК «Торпедо»
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