Московское «Торпедо» представило домашнюю форму нового сезона (фото)

Футбольный клуб «Торпедо» представил новую домашнюю форму на сезон-2023/24, сообщается в Telegram-канале московского клуба.

По замыслу дизайнеров, комплект формы отражает разные эпохи жизни клуба. «На белую и зелёную джерси нанесён отпечаток современного ЗИЛа – теперь уже крупного района Москвы. Дизайн этой формы вдохновлён паттерном «возможного будущего», в котором сохранены очертания знакомых улиц, память места. В динамичном мире, где образ будущего постоянно меняется, очень важно не забывать свою суть. Знаменитая литера «Т» была, остаётся и будет здесь несмотря на внешние факторы», - говорится в сообщении.

В предстоящем сезоне «Торпедо» будет играть в Первой лиге.