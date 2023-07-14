Тин Едвай ушел из «Локомотива» в аренду в «Панатинаикос»

Хорватский защитник московского «Локомотива» Тин Едвай следующий сезон проведёт в греческом клубе «Панатинаикос» на правах аренды.

Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.

Напомним, что Едвай присоединился к «Локомотиву» в июле 2021 года. Трансфер игрока из «Байера» обошелся железнодорожникам в 4 миллиона евро. В минувшем сезоне в составе «железнодорожников» он принял участие в 16 матчах и не отметился результативными действиями. Вторую часть сезона футболист проводил в «Аль-Айне».