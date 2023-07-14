Тренер сборной России Лихачев оценил успехи Глушакова в пляжном футболе

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев в интервью «Советскому спорту» оценил уровень игры полузащитника «Пари НН» Дениса Глушакова, дебютировавшего в этом виде спорта на этапе чемпионата России, а также высказался о его перспективах попасть в национальную команду.

- Сегодня играл Денис Глушаков. Как вам его уровень?

- Его уровень и так всем известен. Он очень мастеровитый игрок, но пляжный футбол - совершенно иная разновидность футбола. Понятно, что ему здесь достаточно тяжело, но он старался и помогал команде, как мог. Команда Саратова - высший класс, на мой взгляд, а строгинцам тяжело было что-либо им противопоставить. Обыграли очень уверенно, в принципе счет на табло.

Пляжная сборная России по футболу

- Есть ли какой-то шанс, что Глушаков может попасть в сборную России по пляжному футболу?

- На этот учебно-тренировочный сбор – нет. Шанса нет. А дальше посмотрим, останется ли он в принципе в пляжном футболе.