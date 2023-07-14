Наставник пляжной сборной России Лихачев анонсировал крупный международный турнир в Санкт-Петербурге

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев в интервью «Советскому спорту» анонсировал крупный международный турнир в Санкт-Петербурге с участием своей команды.

- Есть ли сейчас какие-то наметки на возвращение нашего пляжного футбола на международную арену?

- Мы его сами возвращаем, проводя такой замечательный турнир, как Кубок наций. Он состоится в Санкт-Петербурге с 21 по 23 июля. Там примут участие топ-сборные из первой десятки мирового рейтинга – Арабские Эмираты, Сенегал, Иран и Россия. Дай бог, чтобы этот турнир порадовал болельщиков хорошим пляжным футболом. В этом я не сомневаюсь. Пока как-то так.