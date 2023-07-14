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Личка прокомментировал две победы «Динамо» над «Пари НН»

Главный тренер «Динамо» отметил важность отсутствия травм за неделю до старты чемпионата.
14 июля 2023 20:21
автор: Александр Евграфов

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал две победы своей команды в товарищеских матчах над «Пари Нижним Новгородом».

«Сегодня мы провели две игры с тяжёлым соперником. В обеих встречах мы показали хорошую игру в первые 60 минут. В концовках же мы начинали терять мяч после 2-3 передач, и приходилось бегать туда-сюда. Нам надо играть более дисциплинированно и ответственно с мячом. Понятно, что минуте к 60-й организм уже подустаёт, что всегда сказывается на игре. Важно, что никто не травмировался. Мы будем стараться играть в атаку, но также нужно найти хороший баланс с защитой. Сегодня первый тайм мы выиграли 4:1, но после перерыва дали сопернику вернуться в игру и забить ещё дважды. Надо поправить эту ситуацию», – цитирует Личку официальный сайт «Динамо».

Первый матч между соперниками завершился со счетом 1:0, а второй 4:3 в пользу «Динамо».

В первом туре РПЛ сезона-2023/24 «Динамо» на своем поле сыграет с «Краснодаром» 21 июля.

источник: ФК «Динамо» (Москва)
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