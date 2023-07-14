ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Данни назвал фаворита матча за Суперкубок

Встреча состоится 15 июня.
14 июля 2023 20:29
автор: Александр Кожевников

Бывший игрок санкт-петербургского «Зенита» Мигел Данни поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок страны между командой из Северной столицы и ЦСКА.

«Надеюсь, что в матче за Суперкубок победит «Зенит»! Они сохранили состав, поэтому я верю, что «Зенит» обыграет ЦСКА и выиграет трофей», - приводит слова Данни «Чемпионат».

Напомним, матч за Суперкубок России состоится 15 июля. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

ЦСКА является обладателем Кубка России, «Зенит» по итогам прошлого сезона в пятый раз стал чемпионом страны.

источник: Чемпионат.com
Личка прокомментировал две победы «Динамо» над «Пари НН»
Главный тренер «Динамо» отметил важность отсутствия травм за неделю до старты чемпионата.
14.07.2023 20:21
Футбол
автор: Александр Евграфов
Наставник пляжной сборной России Лихачев анонсировал крупный международный турнир в Санкт-Петербурге
Наставник пляжной сборной России Лихачев анонсировал крупный международный турнир в Санкт-Петербурге
В соревнованиях примут участие четыре команды.
14.07.2023 19:24
Футбол
автор: Никита Плохих
Тренер сборной России Лихачев оценил успехи Глушакова в пляжном футболе
Тренер сборной России Лихачев оценил успехи Глушакова в пляжном футболе
Игрок дебютировал на этапе чемпионата России.
14.07.2023 19:01
Футбол
автор: Никита Плохих
Тин Едвай ушел из «Локомотива» в аренду в «Панатинаикос»
Игрок провел вторую часть прошлого сезона в «Аль-Айне».
14.07.2023 18:59
Футбол
автор: Александр Кожевников
Московское «Торпедо» представило домашнюю форму нового сезона (фото)
Московское «Торпедо» представило домашнюю форму нового сезона (фото)
Предстоящий сезон клуб проведет в Первой лиге.
14.07.2023 18:51
Футбол
автор: Александр Евграфов
Тренер пляжной сборной России Лихачев рассказал, будут ли новички в национальной команде
Наставник посетил этап чемпионата России.
14.07.2023 18:36
Футбол
автор: Никита Плохих
С бывшего футболиста сборной Франции и «Манчестер Сити» сняли обвинения в изнасилованиях
После оглашения вердикта игрок не смог сдержать слез.
14.07.2023 18:16
Футбол
автор: Александр Евграфов
Защитник «Аякса» Тимбер перешел в «Арсенал»
Футболист подписал с клубом долгосрочный контракт.
14.07.2023 18:03
Футбол
автор: Александр Евграфов
Месси отписался в соцсетях от «Пари Сен-Жермен»
Месси отписался в соцсетях от «Пари Сен-Жермен»
Футболист еще раз подчеркнул, что попрощался с предыдущим клубом.
14.07.2023 17:48
Футбол
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.