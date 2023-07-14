Данни назвал фаворита матча за Суперкубок

Бывший игрок санкт-петербургского «Зенита» Мигел Данни поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок страны между командой из Северной столицы и ЦСКА.

«Надеюсь, что в матче за Суперкубок победит «Зенит»! Они сохранили состав, поэтому я верю, что «Зенит» обыграет ЦСКА и выиграет трофей», - приводит слова Данни «Чемпионат».

Напомним, матч за Суперкубок России состоится 15 июля. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

ЦСКА является обладателем Кубка России, «Зенит» по итогам прошлого сезона в пятый раз стал чемпионом страны.