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Чемпион мира, бразильский футболист Ромарио госпитализирован с инфекцией

Ранее он перенес операцию по удалению желчного пузыря.
14 июля 2023 20:53
автор: Александр Евграфов

Чемпион мира в составе сборной Бразилии Ромарио госпитализирован с кишечной инфекцией, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на пресс-службу бывшего футболиста.

По данным источника, Ромарио был доставлен в больницу в Рио-де-Жанейро в четверг с жалобами на дискомфорт и боль в животе. Врачи оценивают состояние 57-летнего футболиста как стабильное, но затрудняются сказать о возможной выписке. В 2021 году ему был удален желчный пузырь.

В своей карьере Ромарио выступал за «ПСВ», «Барселону», «Валенсию», играл в бразильских клубах, катарских, американских и австралийских чемпионатах. Является чемпионом Бразилии, трехкратным чемпионом Нидерландов, двукратным обладателем Кубка Нидерландов, двукратным чемпионом Испании, обладателем Кубка Испании, чемпионом Катара, а также финалистом Лиги чемпионов.

В составе сборной Бразилии стал чемпионом мира, выиграл дважды Кубок Америки и был серебряным призером Олимпийских игр.

источник: El Mundo Deportivo
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