Уго Льорис покинет «Тоттенхэм»

Французский голкипер «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис покинет клуб этим летом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Как сообщает источник, руководство клуба позволило голкиперу не ехать с ними на предсезонный тур.

Напомним, что у 36-летнего футболиста имеется действующий контракт с «Тоттенхэмом». Соглашение лондонского клуба и Льориса рассчитано еще на один сезон.

Ранее сообщалось, что услуги Уго предложены «ПСЖ» и «Интеру». На данный момент у француза есть только один конкретный вариант — «Аль-Шабаб». Льориса пока не ответил на официальное предложение клуба из Саудовской Аравии.

Добавим, что за 11 лет в составе «Тоттенхэма» голкипер не выиграл ни одного трофея.