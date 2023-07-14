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Обладатель 23 титулов Видаль подписал контракт с «Атлетико Паранаэнсе»

Соглашение рассчитано на короткий срок.
14 июля 2023 21:09
автор: Александр Евграфов

Чилийский полузащитник Артуро Видаль перешел в состав бразильского «Атлетико Паранаэнсе», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Соглашение с 36-летним полузащитником рассчитано до декабря 2023 года.

«В Бразилии вы увидите лучшего Видаля, которого когда-либо видели. Я чувствую себя великолепно. Этот новый этап в моей жизни, он будет лучшим», - цитирует Видаля пресс-служба команды.

Ранее бразильский «Фламенго» расторг контракт с чилийским полузащитником, который завоевал в своей карьере 23 титула. Видаль становился многократным чемпионом Чили, Германии, Италии, Испании, обладателем кубков и суперкубков стран. Он выступал в составах «Интера», «Ювентуса», «Барселоны», «Баварии», «Байера».

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