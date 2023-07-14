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Футболист «Манчестер Юнайтед» и девушка, обвинившая его в насилии, стали родителями

Ранее все обвинения с футболиста были сняты.
14 июля 2023 21:38
автор: Александр Евграфов

Футболист «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд разместил в социальных сетях публикацию, в которой сообщил, что во вторник стал отцом. Матерью ребенка стала Хэрриет Робсон, которая ранее обвиняла его в избиении и попытке изнасилования.

В конце января 2022 года Робсон опубликовала в соцсетях фотографии с синяками на теле, а также окровавленное лицо. Девушка обнародовала аудиозапись словесной перепалки между ней и Гринвудом. Но позже она удалила все публикации, однако их хватило, чтобы Гринвуд был арестован по обвинению в угрозе убийством. В октябре Гринвуд был арестован по подозрению в нарушении условий освобождения под залог.

Тем не менее в феврале этого года Королевская прокурорская служба объявила о закрытии дела Гринвуда после того как ключевой свидетель отказался от своих показаний.

источник: «Советский спорт»
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