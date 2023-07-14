«Строгино» проиграло «Саратову» в дебютном матче Глушакова

Футболисты «Строгино» проиграли «Саратову» в 13-м туре чемпионата России по пляжному футболу. Встреча в Москве завершилась со счетом 4:1 в пользу «Саратова».

Этот матч стал дебютным для чемпиона России в составе московского «Спартака» и полузащитника сборной России Дениса Глушакова, который играл за «Строгино».

В составе победителей дублем отметился Андрей Андреев. Также по голу у Паулиньо и Алека. У «Строгино» отличился Дмитрий Фролов.

«Строгино» с 12 очками в 11 матчах занимает седьмое место в турнирной таблице. «Саратов» набрал 24 очка в 13 играх и располагается на третьей строчке.