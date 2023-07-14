Шомуродов интересен «Лечче» и «Жироне»

Нападающий Эльдар Шомуродов заинтересовал итальянский «Лечче» и испанскую «Жирону». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Шомуродов является футболистом «Ромы». В прошлом сезоне спортсмен выступал в составе «Специи», вылетевшей в Серию В.

В сезоне-2022/2023 Шомуродов за «Специю» сыграл 16 матчей, отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. «Орлята» вылетели из Серии А, потерпев поражение в стыковом матче за право сохранения прописки в чемпионате от «Вероны» со счётом 1:3.