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Шомуродов интересен «Лечче» и «Жироне»

Игрок вряд ли останется в «Роме».
14 июля 2023 22:32
автор: Александр Кожевников

Нападающий Эльдар Шомуродов заинтересовал итальянский «Лечче» и испанскую «Жирону». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Шомуродов является футболистом «Ромы». В прошлом сезоне спортсмен выступал в составе «Специи», вылетевшей в Серию В.

В сезоне-2022/2023 Шомуродов за «Специю» сыграл 16 матчей, отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. «Орлята» вылетели из Серии А, потерпев поражение в стыковом матче за право сохранения прописки в чемпионате от «Вероны» со счётом 1:3.

источник: «Спорт-Экспресс»
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