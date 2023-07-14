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Четвертый бомбардир чемпионата Франции перешел в состав «Лейпцига»

На его счету 21 гол в французской Лиге 1.
14 июля 2023 22:34
автор: Александр Евграфов

Четвертый бомбардир чемпионата Франции минувшего сезона бельгиец Лои Опенда перешел в состав «Лейпцига», сообщается на официальном сайте обладателя Кубка Германии двух последних сезонов.

Соглашение с 23-летним форвардом «Ланса» рассчитано до июня 2028 года. Опенда будет выступать в «Лейпциге» под 17-м номером.

Опенда перешел в «Ланс» из бельгийского «Брюгге» летом 2022 года за компенсацию в 11,8 млн евро. В «Лансе» Опенда сыграл в 42 матчах, в которых забил 21 гол. Больше него голами отмечались только Килиан Мбаппе, Александр Ляказетт и Джонатан Дэвид.

источник: ФК «РБ Лейпциг»
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