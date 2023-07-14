«Рома» арендовала датского защитника «Лидса»

Датский защитник «Лидса» Расмус Кристенсен перешел в состав итальянской «Ромы», сообщается на официальном сайте римской команды.

Соглашение с футболистом рассчитано на один год, до 30 июня 2025 года.

«Я горд, что стал частью великого клуба. Здесь чувствуешь прикосновение истории. Успех «Ромы» в Европе только усилил мое желание играть в этом клубе», – цитирует Кристенсена пресс-служба «Ромы».

Ранее 26-летний датский защитник играл за «Мидтьюлланн», затем за «Аякс». В 2018 году он перешёл в «Ред Булл Зальцбург», а в 2022 году подписал контракт с «Лидсом».

В составе «Ромы» уже выступает один игрок, арендованный у «Лидса» - испанец Диего Льоренте.

Минувший сезон «Лидс» завершил на 19-м месте и покинул английскую премьер-лигу.