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«Рома» арендовала датского защитника «Лидса»

Ранее в итальянский клуб перешел еще один футболист из этой же команды.
14 июля 2023 23:14
автор: Александр Евграфов

Датский защитник «Лидса» Расмус Кристенсен перешел в состав итальянской «Ромы», сообщается на официальном сайте римской команды.

Соглашение с футболистом рассчитано на один год, до 30 июня 2025 года.

«Я горд, что стал частью великого клуба. Здесь чувствуешь прикосновение истории. Успех «Ромы» в Европе только усилил мое желание играть в этом клубе», – цитирует Кристенсена пресс-служба «Ромы».

Ранее 26-летний датский защитник играл за «Мидтьюлланн», затем за «Аякс». В 2018 году он перешёл в «Ред Булл Зальцбург», а в 2022 году подписал контракт с «Лидсом».

В составе «Ромы» уже выступает один игрок, арендованный у «Лидса» - испанец Диего Льоренте.

Минувший сезон «Лидс» завершил на 19-м месте и покинул английскую премьер-лигу.

источник: ФК «Рома»
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