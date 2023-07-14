Игорь Корнеев: что не так «Зенит» сделал с подписанием Фернандеса?

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался о ситуации с возможным подписанием санкт-петербургским клубом Марио Фернандеса.

«А что не так сделал клуб из Северной столицы? Не секрет, он давно хотел его приобрести и теперь просто воспользовался представившейся возможностью. Петербуржцы сто процентов не играли ни в какие подковёрные игры. Они увидели, что есть шанс взять Фернандеса бесплатно или с минимальной компенсацией, и сделали это. Не было никаких переговоров за спиной у ЦСКА. «Зенит» включился в них, когда стало понятно, что Марио не вернётся в столицу», — приводит слова Корнеева RT.

Напомним, сегодня, 14 июля, в СМИ появилась информация о том, что «Зенит» не объявляет о переходе Марио Фернандеса из-за лишнего веса футболиста.

Ранее сообщалось, что 32-летний защитник прошёл медосмотр для перехода в «Зенит» и в ближайшее время подпишет контракт с санкт-петербургским клубом.