Стало известно, почему «Челси» и «Интер» не могут завершить сделку по трансферу Лукаку

Лондонский «Челси» и миланский «Интер» не могут завершить сделку по переходу форварда Ромелу Лукаку из-за агента футболиста. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Как сообщает источник, никто из сторон не может связаться с агентом игрока. Из-за этого трансфер был временно приостановлен.

Напомним, прошедший сезон Лукаку проводил в аренде в «Интере». Он принял участие в 37 матчах миланской команды, забил 14 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с «Челси» действует до лета 2026 года. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.