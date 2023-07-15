Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира

Сегодня, 15 июля, издание Forbes опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

Первое место в рейтинге занял 38-летний футболист Криштиану Роналду, на данный момент выступающий за саудовский клуб «Аль-Наср». За 2023 год он уже успел заработать 121 млн евро. При этом прибыль португальца от игры в футбол составила только третью часть от общего дохода (41 млн евро). Остальные 80 млн евро Роналду заработал благодаря рекламным соглашениям (в частности, спонсорский контракт с Nike), а также за счет продажи атрибутики под брендом CR7.

Таким образом, он побил прошлогодний рекорд доходов среди спортсменов, которым владел Лионель Месси. Аргентинец заработал 92 млн евро за 2022 год.