Вендел отсутствует в заявке «Зенита» на РПЛ-2023/24

«Зенит» не включил бразильского полузащитника Вендела в заявку Российской премьер-лиги на следующий сезон.

При этом то, что сине-бело-голубые подавали заявку, доказывает присутствие в ней новичков полузащитников Александра Коваленко, Сантоса Кейроса и вратаря Никиты Гойло.

Отметим, что «Зенит» еще может обновить заявку.

Ранее сообщалось, что Вендел пропустил старт предсезонной подготовки в «Зените». Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак заявлял, что клуб разрешил полузащитнику искать себе новый клуб.