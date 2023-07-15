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Вендел отсутствует в заявке «Зенита» на РПЛ-2023/24

15 июля сине-бело-голубые сыграют в Суперкубке России против ЦСКА
Вендел отсутствует в заявке «Зенита» на РПЛ-2023/24
15 июля 2023 08:12
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

«Зенит» не включил бразильского полузащитника Вендела в заявку Российской премьер-лиги на следующий сезон.

При этом то, что сине-бело-голубые подавали заявку, доказывает присутствие в ней новичков полузащитников Александра Коваленко, Сантоса Кейроса и вратаря Никиты Гойло.

Отметим, что «Зенит» еще может обновить заявку.

Ранее сообщалось, что Вендел пропустил старт предсезонной подготовки в «Зените». Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак заявлял, что клуб разрешил полузащитнику искать себе новый клуб.

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