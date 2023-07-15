Экс-футболист «Химок» Антич заявил, что Россия — мировая держава, которая ни в чем не нуждается

29-летний сербский футболист Никола Антич, ранее выступавший за «Химки» на позиции защитника, поделился мнением о России.

«Россия — мировая держава, они ни в ком и ни в чём не нуждаются. Даже нынешняя политическая ситуация их не беспокоит, почти никто не говорит о ситуации на Украине, так что я даже не почувствовал её, находясь в России», — цитирует Антича издание Informer.

Напомним, что сербский защитник перешел в «Химки» в начале 2023 года, однако провел в подмосковном клубе только полгода. За 11 матчей в составе «Химок» он не отметился результативными действиями. В середине 2023 года перешел в сербский «Партизан».