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Кевин Кураньи назвал пять лучших легионеров в истории РПЛ

Себя немецкий форвард в неё не включил.
15 июля 2023 08:45
автор: Виталий Овсянников

Легенда московского «Динамо» и экс-футболист сборной Германии Кевин Кураньи назвал пятерку лучших легионеров в истории РПЛ.

«Кого бы я включил в топ-5 лучших легионеров в истории РПЛ? Это сложный вопрос, потому что в разное время в чемпионате России выступали высококлассные иностранцы. Мне приятно, что многие любители футбола называют меня одним из лучших, я горжусь этим. Но моя пятерка лучших будет такой: Вагнер Лав, Данни, Воронин, Халк и Квинси Промес» — цитирует Кураньи издание «РБ Спорт».

Напомним, что немецкий форвард играл за «Динамо» с 2010 по 2015 годы. Долгое время был капитаном бело-голубых. В марте 2017 года закончил профессиональную карьеру.

источник: «РБ-Спорт»
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