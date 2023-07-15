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«Спартак» близок к покупке бразильского защитника Рожерио за 8 млн евро

На данный момент он играет за «Сассуоло».
«Спартак» близок к покупке бразильского защитника Рожерио за 8 млн евро
15 июля 2023 09:22
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

Сегодня, 15 июля, издание Metaratings сообщает о том, что 25-летний защитник «Сассуоло» Рожерио в ближайшее время может перейти в московский «Спартак».

Согласно данным источника, представители красно-белых и черно-зеленых уже перешли в финальную стадию переговоров. На данный момент клубы обсуждают окончательную сумму покупки бразильца. Также представители российской и итальянской команды договариваются о графике платежей.

Ожидается, что «Спартак» заплатит за бразильского защитника 8 млн евро. В минувшем сезоне он провел 37 встреч за «Сассуоло». В них ему удалось оформить четыре ассиста. Действующий контракт Рожерио с итальянским клубом завершается в середине 2024 года.

Отметим, что в трансфере заинтересован лично главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль. Сам бразилец также готов к переходу в РПЛ.

источник: Metaratings.ru
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