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Кто станет единоличным рекордсменом Суперкубка? Где смотреть матч «Зенита» и ЦСКА онлайн и на ТВ

Матч пройдёт в Казани.
15 июля 2023 09:37
автор: Максим Скороходов

Сегодня, 15 июля, в Казани на «Ак Барс Арене» состоится матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА.

По традиции игра за Суперкубок предваряет новый сезон. К матчу команды подошли с потерями. ЦСКА продал в «Спартак» полузащитника Хесуса Медину, а в расположение «Зенита» до сих пор не вернулся хавбек Вендел.

Однако сине-бело-голубые, в отличие от соперника, усилились, подписав вратаря Никиту Гойло и полузащитников Александра Коваленко, Сантоса (Ду) Кейроса.

Матч начнётся в 17:00 мск. «Матч ТВ» начнёт трансляцию как на ТВ, так и на своем сайте за час до стартового свистка.

Добавим, что «Зенит» и ЦСКА по 7 раз в истории выигрывали Суперкубок России, что является рекордом страны.

источник: «Советский спорт»
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