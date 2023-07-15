Новичок «Арсенала» Деклан Райс трогательно попрощался с «Вест Хэмом»

24-летний английский футболист Деклан Райс, выступавший за «Вест Хэм» на позиции полузащитника, попрощался с «молотобойцами».

Лондонский «Арсенал» заплатил за него 122 млн евро.

«Не могу поверить, что невероятные 10 лет подошли к концу. «Вест Хэм» был огромной частью моей жизни на поле и за его пределами. Прощаться никогда не бывает легко. Я испытал невероятные эмоции в этой команде. Здесь я вырос как человек, как игрок и как капитан. Вишенкой на торте для меня стала победа в Лиге конференций. Все знают, насколько особенным является «Вест Хэм». Спасибо за прекрасные воспоминания и одни из лучших дней в моей жизни. Люблю вас всех», — написал Райс в соцсетях.

Отметим, что Райс выступает за основную команду «Вест Хэма» с июля 2017 года. С тех пор он провел 245 матчей за «молотобойцев», в которых забил 15 голов и отдал 13 результативных передач.