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Новичок «Арсенала» Деклан Райс трогательно попрощался с «Вест Хэмом»

Он перейдёт в стан «канониров» за 122 млн евро.
15 июля 2023 10:19
автор: Виталий Овсянников

24-летний английский футболист Деклан Райс, выступавший за «Вест Хэм» на позиции полузащитника, попрощался с «молотобойцами».

Лондонский «Арсенал» заплатил за него 122 млн евро.

«Не могу поверить, что невероятные 10 лет подошли к концу. «Вест Хэм» был огромной частью моей жизни на поле и за его пределами. Прощаться никогда не бывает легко. Я испытал невероятные эмоции в этой команде. Здесь я вырос как человек, как игрок и как капитан. Вишенкой на торте для меня стала победа в Лиге конференций. Все знают, насколько особенным является «Вест Хэм». Спасибо за прекрасные воспоминания и одни из лучших дней в моей жизни. Люблю вас всех», — написал Райс в соцсетях.

Отметим, что Райс выступает за основную команду «Вест Хэма» с июля 2017 года. С тех пор он провел 245 матчей за «молотобойцев», в которых забил 15 голов и отдал 13 результативных передач.

источник: «Советский спорт»
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