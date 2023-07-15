Три клуба итальянской Серии А интересуются защитником «Динамо»

Сегодня, 15 июля, издание Corriere dello Sport сообщает, что 21-летний защитник московского «Динамо» Саба Сазонов привлёк к себе внимание трёх клубов итальянской Серии А.

Согласно данным источника, в грузинском защитнике заинтересованы «Фрозиноне» и «Сассуоло». Также есть информация о том, что Сазоновым интересуется «Удинезе».

Напомним, центральный защитник отлично проявил себя на молодёжном чемпионате Европы — 2023 в составе сборной Грузии, которая дошла до стадии четвертьфинала. По итогам турнира Саба Сазонов попал в символическую сборную лучших игроков.

Ранее сообщалось, что в покупке защитника заинтересован турецкий «Галатасарай». В минувшем сезоне Сазонов провёл за бело-голубых 24 встречи в рамках РПЛ, в которых забил один гол. Его текущий контракт с «Динамо» рассчитан до середины 2024 года.