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Три клуба итальянской Серии А интересуются защитником «Динамо»

Игрок бело-голубых может сменить клубную прописку.
Три клуба итальянской Серии А интересуются защитником «Динамо»
15 июля 2023 10:38
автор: Виталий Овсянников
автор фото: РИА Новости

Сегодня, 15 июля, издание Corriere dello Sport сообщает, что 21-летний защитник московского «Динамо» Саба Сазонов привлёк к себе внимание трёх клубов итальянской Серии А.

Согласно данным источника, в грузинском защитнике заинтересованы «Фрозиноне» и «Сассуоло». Также есть информация о том, что Сазоновым интересуется «Удинезе».

Напомним, центральный защитник отлично проявил себя на молодёжном чемпионате Европы — 2023 в составе сборной Грузии, которая дошла до стадии четвертьфинала. По итогам турнира Саба Сазонов попал в символическую сборную лучших игроков.

Ранее сообщалось, что в покупке защитника заинтересован турецкий «Галатасарай». В минувшем сезоне Сазонов провёл за бело-голубых 24 встречи в рамках РПЛ, в которых забил один гол. Его текущий контракт с «Динамо» рассчитан до середины 2024 года.

источник: Corriere dello Sport
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