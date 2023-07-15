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«Вест Хэм» объявил о продаже Райса в «Арсенал» за рекордную для АПЛ сумму

Ранее рекорд принадлежал переходу Джека Грилиша в «Манчестер Сити».
15 июля 2023 10:52
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 15 июля, официальный сайт «Вест Хэма» объявил об уходе из клуба капитана команды Деклана Райса.

Сообщается, что «молотобойцы» получат за 24-летнего полузащитника рекордную для АПЛ сумму.

Официально сумма сделки не раскрывается, но ранее ряд СМИ сообщал, что лондонский «Арсенал» заплатит за Деклана Райса 122 млн евро с учётом бонусов.

Ранее рекорд АПЛ принадлежал трансферу Джека Грилиша из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити». «Горожане» заплатили за него 117,5 млн евро.

Напомним, Райс выступал за основную команду «Вест Хэма» с июля 2017 года. С тех пор он провёл 245 матчей за «молотобойцев», в которых забил 15 голов и отдал 13 результативных передач. В сезоне-2022/23 вместе с лондонским клубом он выиграл Лигу конференций.

Ожидается, что сегодня, 15 июля, «Арсенал» официально объявил о переходе Деклана Райса.

источник: ФК «Вест Хэм»
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