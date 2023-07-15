Полиция Казани задержала 35 фанатов по пути на Суперкубок России

Сегодня, 15 июля, телеграм-канал Baza сообщает о том, что по пути на матч Суперкубка России между «Зенитом» и ЦСКА были задержаны 35 футбольных фанатов.

Согласно информации источника, сотрудники правоохранительных органов Казани задержали 35 человек, каждый из которых был доставлен в отдел полиции. В отношении 28 из них уже были составлены протоколы об административных правонарушениях. Против некоторых футбольных болельщиков были возбуждены уголовные дела по статье «Хулиганство».

Накануне в дежурную часть Казанского линейного управления МВД РФ поступили жалобы от пассажиров электрички, которая направлялась из Нижнего Новгорода в Казань. Причинами задержания фанатов стали порча имущества, нарушения общественного порядка, в том числе использование зажжённых файеров.

По предварительным данным, большинство из задержанных являются фанатами ЦСКА.