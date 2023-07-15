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Полиция Казани задержала 35 фанатов по пути на Суперкубок России

Против некоторых из них уже возбуждены уголовные дела по статье «Хулиганство».
Полиция Казани задержала 35 фанатов по пути на Суперкубок России
15 июля 2023 11:09
автор: Виталий Овсянников
автор фото: РИА Новости

Сегодня, 15 июля, телеграм-канал Baza сообщает о том, что по пути на матч Суперкубка России между «Зенитом» и ЦСКА были задержаны 35 футбольных фанатов.

Согласно информации источника, сотрудники правоохранительных органов Казани задержали 35 человек, каждый из которых был доставлен в отдел полиции. В отношении 28 из них уже были составлены протоколы об административных правонарушениях. Против некоторых футбольных болельщиков были возбуждены уголовные дела по статье «Хулиганство».

Накануне в дежурную часть Казанского линейного управления МВД РФ поступили жалобы от пассажиров электрички, которая направлялась из Нижнего Новгорода в Казань. Причинами задержания фанатов стали порча имущества, нарушения общественного порядка, в том числе использование зажжённых файеров.

По предварительным данным, большинство из задержанных являются фанатами ЦСКА.

источник: Телеграм-канал Baza
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