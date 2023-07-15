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Александр Соболев объяснил, почему перестал дарить футболки болельщикам

Причина достаточно неожиданная.
15 июля 2023 11:23
автор: Александр Кожевников

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал, почему он перестал дарить болельщикам свои футболки. По словам Соболева, он стал видеть эти футболки на сайтах объявлений.

«Сейчас футболок мало, но я их и не отдаю никому. Люди делают плакаты, я отдаю, а затем нахожу их на сайте объявлений», — сказал Соболев в видео, опубликованном на YouTube-канале «ФК Бей Беги».

Соболев выступает в составе «Спартака» с января 2020 года. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.

источник: «Советский спорт»
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