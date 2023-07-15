Александр Соболев объяснил, почему перестал дарить футболки болельщикам

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал, почему он перестал дарить болельщикам свои футболки. По словам Соболева, он стал видеть эти футболки на сайтах объявлений.

«Сейчас футболок мало, но я их и не отдаю никому. Люди делают плакаты, я отдаю, а затем нахожу их на сайте объявлений», — сказал Соболев в видео, опубликованном на YouTube-канале «ФК Бей Беги».

Соболев выступает в составе «Спартака» с января 2020 года. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.