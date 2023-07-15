«Рубин» близок к покупке нигерийца Угочукву Иву из «Урарту»

Сегодня, 15 июля, спортивный обозреватель Грач Хачатрян сообщил в своих социальных сетях о том, что казанский «Рубин» максимально близок к покупке нигерийского полузащитника Угочукву Иву.

На данный момент он выступает за армянский клуб «Урарту».

Согласно данным источника, обе стороны уже согласовали все условия перехода. Казанский клуб договорился и с самим футболистом.

23-летний Угочукву Иву родился в Нигерии, однако пять лет назад переехал в Армению. Первым клубом полузащитника был «Лори». Далее он выступал за «Пюник», после чего перебрался в «Урарту».

В минувшем сезон он провел 35 матчей за свой клуб, в которых забил один гол. В марте 2023 года Угочукву Иву получил гражданство Армении, и уже успел сыграть два матча за национальную команду.