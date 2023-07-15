В РФС объяснили причины отмены второго финала Пути регионов Кубка России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объяснил причины изменения формата финальных матчей Кубка России в новом сезоне.

«Отменить один матч в верхней сетке предложил наш спонсор. С этим можно спорить, но в этом решении есть свои плюсы и свои минусы. Клуб, который выбывает в финале Пути РПЛ, подвергается дискриминации. Хотя все клубы и члены исполкома, рассмотрев данный вопрос, не увидели какой-то серьёзной несправедливости. Реформа турнира несущественная, но все посчитали, что данное изменение пойдёт на пользу Кубку России», — приводит слова Дюкова «Чемпионат».

Напомним, по обновлённому регламенту, клуб, проигравший в финале Пути РПЛ, покидает турнир. По прошлому формату этот клуб играл в финале Пути регионов с победителем нижней сетки турнира.