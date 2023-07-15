«Зенит» откажется от подписания Марио Фернандеса, если он не пройдёт УМО

Сегодня, 15 июля, телеграм-канал «Мутко против» сообщает о том, что «Зенит» не будет подписывать контракт с 32-летним российским защитником Марио Фернандесом, если он не пройдет углублённое медицинское обследование.

Согласно информации источника, экс-игрок ЦСКА уже поставил подпись под предварительным соглашением о переходе в «Зенит», но до сих пор не прошёл УМО.

Ранее сообщалось, что «Зенит» не торопится с объявлением о переходе Марио Фернандеса из-за лишнего веса футболиста. Если экс-футболист сборной России не пройдёт обследование, то он не перейдёт в «Зенит».