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Экс-футболист ЦСКА считает, что команда будет претендовать на титул в РПЛ в новом сезоне

В прошлом сезоне ЦСКА стал вторым.
15 июля 2023 12:47
автор: Александр Кожевников

Бывший футболист ЦСКА, действующий селекционер клуба Денис Машкарин считает, что в новом сезоне РПЛ команда будет претендовать на титул.

«ЦСКА всегда ставит максимальные задачи. И грядущий сезон исключением не станет цели будут самые высокие, борьба за чемпионство. И, как бы ни сложился матч за Суперкубок, армейцы точно будут одними из претендентов на золотые медали», приводит слова Машкарина «РБ Спорт».

Напомним, сегодня, 15 июля, московский ЦСКА сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок страны.

источник: «РБ-Спорт»
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