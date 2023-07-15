Экс-футболист ЦСКА считает, что команда будет претендовать на титул в РПЛ в новом сезоне

Бывший футболист ЦСКА, действующий селекционер клуба Денис Машкарин считает, что в новом сезоне РПЛ команда будет претендовать на титул.

«ЦСКА всегда ставит максимальные задачи. И грядущий сезон исключением не станет — цели будут самые высокие, борьба за чемпионство. И, как бы ни сложился матч за Суперкубок, армейцы точно будут одними из претендентов на золотые медали», — приводит слова Машкарина «РБ Спорт».

Напомним, сегодня, 15 июля, московский ЦСКА сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок страны.