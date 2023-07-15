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Владислав Радимов назвал фаворита Суперкубка России

Матч состоится 15 июля.
15 июля 2023 12:56
автор: Александр Кожевников

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов высказался о командах в преддверии матча за Суперкубок страны.

«Думаю, что «Зенит» явный фаворит Суперкубка. Я видел команду на недавнем турнире в Петербурге, она действительно неплохо выглядела. И я знаю, как Семак подводит к официальным матчам.

Судя по Братскому кубку с «Динамо» в прошлые выходные, ЦСКА выглядит совсем усталым и вялым. Видно, что под нагрузками», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, сегодня, 15 июля, московский ЦСКА сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок страны.

источник: «РБ-Спорт»
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