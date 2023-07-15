Гендиректор «Зенита» опроверг информацию о лишнем весе у Марио Фернандеса

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о лишнем весе возможного новичка санкт-петербургского клуба Марио Фернандеса.

Напомним, он до сих пор не подписал контракт с «Зенитом».

«Не подписываем Марио из-за лишнего веса? Глупости не комментируем. Все идёт по плану. Он худее меня в три раза», — заявил Медведев в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Вчера, 14 июня, ряд СМИ сообщал о том, что «Зенит» не торопится презентовать Марио Фернандеса в качестве футболиста санкт-петербургского клуба из-за его лишнего веса. Также сообщалось, что, в случае если он не пройдёт углублённое медицинское обследование, «Зенит» не станет подписывать с ним контракт.