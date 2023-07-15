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Казанский «Рубин» представил новую форму на сезон-2023/24

По итогам прошлого сезона клуб вернулся в РПЛ.
Казанский «Рубин» представил новую форму на сезон-2023/24
15 июля 2023 13:27
автор: Виталий Овсянников
автор фото: ФК «Рубин»

Сегодня, 15 июля, официальный сайт ФК «Рубин» представил три новых комплекта формы команды на грядущий сезон.

Игроки казанского клуба будут выступать в белом, зелёном и красном комплектах. Техническим спонсором «Рубина» в новом сезоне станет бренд Jako.

Отметим, что фотосессия футболистов в новой форме прошла на территории компании СИБУР.

ФК «Рубин»

Казанский «Рубин» выступал в элите российского футбола с 2003 по 2022 год. В 2008 и 2009 годах клуб становился победителем РПЛ. В сезоне-2021/22 команда неожиданно вылетела из Премьер-лиги, однако уже спустя год сумела вернуться.

Для «Рубина» новый сезон стартует 22 июля в Москве. Казанский клуб проведёт гостевую встречу с «Локомотивом».

источник: ФК «Рубин»
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