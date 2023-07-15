Созин рассказал о негативных последствиях перехода Кузяева в «Гавр»

Футбольный эксперт Дмитрий Созин высказался о переходе российского полузащитника Далера Кузяева во французский «Гавр».

«Прошло несколько дней, как Кузяев подписал контракт с «Гавром». Восторги и похвала потихоньку спадают, начинают появляться цифры. Я не люблю считать чужие деньги, зарплата Кузяева – его дело. Но на остальных тут это всё же тоже повлияет.

€ 350 тыс. за год? Далер — заслуженный человек в нашем футболе. Один из сильнейших футболистов, игрок сборной, многократный чемпион. Если он бесплатно уезжает на такие деньги, то как быть остальным?

Далера хочется похвалить, что рискнул, но обидно, что наши игроки теперь могут обесцениться», — приводит слова Созина «Чемпионат».

Напомним, контракт игрока с петербургским «Зенитом» истёк в конце июня 2023 года. Стороны приняли решение не продлевать сотрудничество. В итоге футболист перебрался во французский «Гавр» и заключил двухлетнее соглашение.