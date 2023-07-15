Все билеты на матч Суперкубка России между ЦСКА и «Зенитом» проданы

На матч Суперкубка России между московским ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом» были распроданы все билеты.

Об этом сообщает пресс-служба организаторов матча.

Напомним, встреча состоится на «Ак Барс Арене».

Развлекательная программа на стадионе начнётся в 14:00. Концерт и церемония открытия – в 16:20.

Начало встречи намечено на 17:00 по московскому времени.

По итогам минувшего сезона «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. ЦСКА впервые за пять лет смог завоевать медали первенства страны, став вторым. Кроме того, армейцы взяли Кубок России, обыграв в Суперфинале «Краснодар».