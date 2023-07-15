Георгий Миланов назвал фаворита матча за Суперкубок страны

Экс-полузащитник ЦСКА Георгий Миланов поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России с «Зенитом».
«Я верю в победу ЦСКА в Суперкубке и желаю им успеха!» — приводит слова Миланова «Спорт-Экспресс».
Начало встречи намечено на 17:00 по московскому времени.
По итогам минувшего сезона «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. ЦСКА впервые за пять лет смог завоевать медали первенства страны, став вторым. Кроме того, армейцы взяли Кубок России, обыграв в Суперфинале «Краснодар».
источник: «Спорт-Экспресс»