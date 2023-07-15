Роналду включён в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый спортсмен 2023 года

Сегодня, 15 июля, официальный сайт Книги рекордов Гиннесса сообщает о новом достижении португальского форварда Криштиану Роналду.

38-летний игрок клуба «Аль-Насра» попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый спортсмен 2023 года. По данным Forbes, в период с 1 мая 2022 года по 1 мая 2023 года он заработал 121 млн евро.

Скорее всего, в следующем сезоне он побьёт свой собственный рекорд, так как первую половину минувшего сезона Криштиану провёл в «Манчестер Юнайтед». Контракт с саудовским клубом «Аль-Наср» с заработной платой в 200 млн евро в год он подписал только в конце декабря 2022 года.