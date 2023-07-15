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«Не могу понять, кто в какой форме». Мостовой не смог назвать фаворита Суперкубка России

Матч состоится сегодня в Казани.
15 июля 2023 14:47
автор: Александр Кожевников

Бывший футболист Александр Мостовой высказался о предстоящем матче между ЦСКА и «Зенитом» за Суперкубок России.

«Если неделю назад я отдавал больше процентов в зачёт «Зенита», то после того, как увидел футбольное шоу в исполнении «Динамо» и ЦСКА, картинка сбилась.

Я не могу понять, кто в какой форме. Понятно, что у «Зенита» иностранцы ещё не в форме. Они наберут, и встанет всё на свои места. Преимущество небольшое у «Зенита». У ЦСКА проблемки были видны», приводит слова Мостового «Чемпионат».

Начало встречи намечено на 17:00 по московскому времени.

По итогам минувшего сезона «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. ЦСКА впервые за пять лет смог завоевать медали первенства страны, став вторым. Кроме того, армейцы взяли Кубок России, обыграв в Суперфинале «Краснодар».

источник: Чемпионат.com
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