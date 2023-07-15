Лондонский «Арсенал» объявил о подписании Деклана Райса

Сегодня, 15 июля, официальный сайт лондонского «Арсенала» объявил, что Деклан Райс стал игроком «канониров». Ранее он выступал за «Вест Хэм».

Пресс-служба лондонского клуба сообщает, что 24-летний полузащитник подписал с командой долгосрочный контракт. За «Арсенал» Деклан Райс будет выступать под 41-м номером.

Напомним, Райс выступал за основную команду «Вест Хэма» с июля 2017 года. С тех пор он провёл 245 матчей за «молотобойцев», в которых забил 15 голов и отдал 13 результативных передач. В сезоне-2022/23 вместе с лондонским клубом он выиграл Лигу конференций.

Официально сумма сделки пока не раскрывается, но ранее ряд СМИ сообщал, что «канониры» заплатят за Деклана Райса 122 млн евро с учётом бонусов.